’Voormalig Japanse prinses Mako gaat vrijwilligerswerk doen’

Volgens de Japan Times treedt de oudste dochter van kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko niet in vaste dienst. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een vrijwilligersbaan.

De baan past bij Mako's interesses en opleiding. Zo studeerde ze in Edinburgh kunstgeschiedenis en behaalde ze haar master in museologie in Leicester.

De 30-jarige Mako vertrok vorig najaar naar Amerika nadat ze in het huwelijk trad met Kei Komuro, die in New York werkt voor een advocatenkantoor. In Japan verliest een prinses die trouwt automatisch haar titel, positie en lidmaatschap van het keizerlijk huis.