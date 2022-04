Simon Cowell regelt huwelijk zelf om ’gedoe’ te voorkomen

Cowell vroeg Silverman tijdens oudjaarsdag ten huwelijk in Barbados, waar hij een huis heeft. Het stel heeft een 8-jarige zoon Eric. „Ik heb geen zin om een gesjeesde weddingplanner in te huren en wil ook alle discussies voorkomen over wie je wel of niet uitnodigt. Daarom ga ik het helemaal zelf regelen, anders wordt net zo hysterisch als mijn 50e verjaardag waarbij 600 gasten aanwezig waren. Dat werd uiteindelijk zo’n gedoe, dat wil ik niet meer. Niemand weet waar we gaan trouwen, zelfs Lauren niet. Het wordt voor haar en onze gasten een grote verrassing”, aldus Cowell.

Simon en Lauren ontmoetten elkaar in 2004, toen Lauren nog getrouwd was met Andrew Silverman, een goede vriend van Simon. Uiteindelijk scheidden de twee in 2013 en niet lang daarna maakten Simon en Lauren bekend een relatie te hebben. Cowell gaf later toe al een affaire met zijn aanstaande vrouw te hebben gehad ten tijde van haar huwelijk. „Dat is niet iets waar ik trots op ben, zeker niet omdat er mensen gekwetst zijn. Maar het is gebeurd en uiteindelijk is er een prachtig kind uit voortgekomen. Dus als ik naar ons kind kijk, denk ik wel dat het ergens goed voor is geweest.”

Lauren heeft uit haar eerste huwelijk met Andrew een 16-jarige zoon Adam.