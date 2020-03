Peter Koelewijn ’verschrikkelijk trots’ op oeuvreprijs

De award, een gewichtig beeldje van zeker vijf kilo, moest Peter wel even neerzetten. „Dit is niet niks hoor. Ik kan daar niet de hele avond mee sjouwen”, zei hij eerlijk. De zanger voelde zich bijzonder vereerd dat hij dit jaar de Lifetime Achievement Award kreeg van Buma.

„Dit is een hele bijzondere. Ik heb deze van een vereniging die bestaat uit liedjesschrijvers en uitgevers. En als die mensen mij goed genoeg vinden om mij zo’n onderscheiding, eigenlijk de belangrijkste onderscheiding van Buma in het jaar, te geven. Nou dat is toch wel wat”, reageerde Peter tegenover BuzzE. „Ik ben er verschrikkelijk trots op en blij mee.”

„Ik had het ook helemaal niet verwacht. Tot ze me belden om te vragen of ik dit een goed idee vond. Nou daar hoefde ik helemaal niet over na te denken.” Een plekje voor zijn pas verworven beeld moet Peter nog wel zoeken. „Je hebt awards en je hebt awards, maar dit is echt een mooie. Ik denk dat hij ergens in een kast komt. We vinden er wel een plekje voor.”

Eerder werd al bekend dat dj Ben Liebrand werd onderscheiden met een Gouden Harp en Pepijn Lanen, bekend van De Jeugd van Tegenwoordig, met de Lennaert Nijgh Prijs. Andere winnaars zijn Aart Strootman, die de Classical Award kreeg, en Bart Westerlaken. Hij ontving de Buma Award Filmmuziek voor zijn werk voor Penoza: The Final Chapter. Televisietunemaker Stephen Emmer kreeg een Multimedia Oeuvre Award.

In de categorieën Buma Award Nationaal en Internationaal voor de meest gedraaide en bestverkochte nummers in en buiten de Nederlandse grenzen was songfestivalwinnaar Duncan Laurence een van de grote winnaars. De zanger mocht twee beeldjes ophalen voor zijn succes met Arcade in binnen- en buitenland. IJskoud van Nielson en Als het avond is van Suzan & Freek eindigden op plaats twee en drie in de categorie Nationaal.

Martin Garrix kreeg drie awards toebedeeld. Hij won onder meer de hoofdprijs in de categorie internationaal voor zijn hit Summer Days met Macklemore en Patrick Stump. Vincent van den Ende, zoon van Joop en Janine, werd tweede voor zijn schrijfwerk aan het nummer Undecided van Chris Brown.