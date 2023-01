Premium Het beste van De Telegraaf

Geldproblemen en depressie: zo gaat het nu met de sterren van S Club 7

S Club 7 in hun hoogtijjaren: Jon Lee, Paul Cattermole, Bradley McIntosh, Tina Barrett, Jo O’Meara, Rachel Stevens en Hannah Spearritt (v.l.n.r). Ⓒ Getty Images

Naast het bedenken van de grootste meidengroep aller tijden, stampte Spice Girl-oprichter Simon Fuller ook een andere popgroep uit de grond: S Club 7. Met welgeteld vier nummer 1-singles op zak en een album dat bovenaan de hitlijsten stond, was er in de jaren negentig geen ontkomen meer aan. Maar toen Paul Cattermole de groep in 2003 besloot te verlaten, was S Club 7 definitief verleden tijd.