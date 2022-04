Premium Het beste van De Telegraaf

The Passion: geslaagd kitschspektakel door knappe Jezus

Door Kitty Herweijer

Soy Kroon als Jezus tijdens het muziekspektakel The Passion 2022 in Doetinchem. Ⓒ ANP

Jezus zijn valt ook dit jaar weer niet mee. We weten hoe het verhaal eindigt, maar schakelen wederom massaal in. Een hakkelende verteller en wat valse noten mogen ook dit jaar de pret niet drukken van een kruisiging in Doetinchem.