Sieradencollectie voor Giro 555 met Vedder-zusjes Victoria en Evgeniy: ’Onze zoon voelt dat we gespannen zijn’

Door Anette de Vries Kopieer naar clipboard

Samen met haar man Evgeniy Levchenko zet Victoria Koblenko alles op alles om haar thuisland Oekraïne te hulp te schieten. Ⓒ Instagram

Ze zijn er 24/7 mee bezig: Victoria Koblenko en Evgeniy Levchenko proberen op alle mogelijke manieren geld in te zamelen voor Oekraïne en hun missie uit te dragen. Terwijl de oud-voetballer met zijn stichting kinderen in veiligheid brengt, is de laatste zet van de actrice en presentatrice haar eigen World Love Vedder & Vedder-sieradencollectie voor Giro 555. „Thuis vertellen we eerlijk dat papa en mama gespannen zijn, omdat we graag willen helpen.”