Wolf Alice na problemen toch op Glastonbury: ’Erg emotioneel’

Wolf Alice plaatste donderdag op Instagram het bericht dat de band was gestrand in Los Angeles nadat de vlucht naar Londen was geannuleerd. De band vroeg daarop aan zijn volgers of iemand toevallig een privéjet beschikbaar had. „Onze vlucht is geannuleerd en we moeten naar Glastonbury, geen grap.”

De groep arriveerde uiteindelijk in Londen, slechts enkele uren voordat de bandleden het podium op moesten. Op Glastonbury trad Wolf Alice vrijdag tijdens de eerste dag van het wereldberoemde festival op het hoofdpodium op.

„Wauw, jullie hebben geen idee”, riep frontvrouw Ellie Rowsell volgens Sky News, toen ze het podium betrad. Aan het einde van de set voegde ze eraan toe dat ze niet had gedacht dat ze het zouden halen. „Maar we zijn er en we zijn erg emotioneel”, aldus de zangeres.