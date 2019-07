Paul McCartney kent eigen muziek niet

De Beatles-legende vertelt in gesprek met The Mirror dat hij naar oude opnames moet luisteren om zijn geheugen weer op te frissen. Gezien sommige hits al minstens 55 jaar oud zijn en hij aan meer dan 1000 nummers heeft gewerkt, is dat wellicht niet zo gek.

„Ik moet alles opnieuw instuderen”, legt McCartney uit. „Dan zitten we in de repetitie en denk ik: o ja, zo gaat dit nummer.” Soms blijkt hij zelfs zichzelf te verrassen. „Bij sommige oude liedjes denk je: wat slim, dat zou ik niet zo hebben gedaan.”

In september komt er een kinderboek van zijn hand uit, maar hij hoopt ook nog een nieuw album te kunnen maken. „Muziek schrijven is nog steeds spannend. Het is een geweldig gevoel om een nummer te maken dat je zelf goed vindt.”