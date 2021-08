Advocaat Britney Spears wil zitting vervroegen

Rosengart zegt dat ’elke dag die voorbij gaat’ een dag is die meer schade oplevert voor Spears. Hij verwijst daarbij onder meer naar Britney's zorgmanager Jodi Montgomery en haar medische team die kort geleden stelden dat het in het belang van de zangeres is dat Jamie zo snel mogelijk uit zijn rol wordt gezet omdat het niet goed is voor haar welzijn. Ook vreest Rosengart dat Jamie momenteel geld van Britney aan het wegsluizen is, nu het nog kan.

De advocaat wil dat Jamie onmiddellijk wordt geschorst als toezichthouder als de datum van de zitting niet kan worden verschoven.

Spears sprak zich eind juni voor het eerst uit over de al dertien jaar durende curatele, die startte toen ze in 2008 werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Vorige maand vroeg ze de rechter toestemming haar eigen advocaat te kiezen in plaats van de door de rechtbank toegewezen raadsman die haar de afgelopen jaren bijstond. Ze herhaalde daarbij ook het verzoek haar vader Jamie te mogen ontslaan als haar toezichthouder.