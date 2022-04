Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Married at first sight - aflevering 17 Jan van Mafs: een schat, maar geen marriage material

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Ⓒ RTL

Oh, hoe leerzaam is Married at first sight toch! Ook de zeventiende aflevering kent nuttige lessen voor iedereen die zich op het liefdespad begeeft. Want wat is aantrekkelijker: een gulle gever die een ’keileuke’ tas voor je koopt of iemand met een beetje zelfreflectie? Wij weten het wel. En Birgitte eigenlijk ook.