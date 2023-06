Zanger Pablo van DeWolff geeft op Pinkpop gitaar weg aan fan

Video

'Al lang duidelijk waar Oekraïense hoofdstoot tegen Rusland komt’

De Russen melden dat het Oekraïense offensief een faliekante mislukking is. De Oekraïners daarentegen brengen weinig informatie naar buiten. Ondertussen is er weer heibel tussen de leider van het Russische huurlingenleger Jevgeni Prigrozjin en de Russische president Vladimir Poetin. We bespreken de ...