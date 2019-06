Miley Cyrus haalt uit naar zoenende fan

„Ze kan aanhebben wat ze wil. Ze kan maagd zijn. Ze kan het met vijf verschillende mensen doen. Ze kan met haar echtgenoot zijn. Ze kan met haar vriendin zijn. Ze kan naakt zijn. Maar ze kan NIET vastgepakt worden zonder haar instemming”, schreef de zangeres dinsdag op Twitter. Ze voegde de hashtag #DontFuckWithMyFreedom toe, een regel uit haar nieuw single Mother’s Daughter.

Het moment werd vastgelegd door een andere fan. In die video is te zien hoe een man Miley vastgrijpt, naar zich toetrekt en zoent. De zangeres wurmt zich los, waarna haar man Liam Hemsworth, die voor haar liep, een arm om haar heen legt en de twee in een auto stappen.

Bij haar tweet plaatste Miley het filmpje en een fragment uit programma The Talk, waarin presentatrice Sara Gilbert haar afschuw uitspreekt over mensen op social media die in de comments schreven dat de zangeres erom vroeg vanwege haar kledingkeuze.