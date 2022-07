’Elon Musk had affaire met vrouw van Google mede-oprichter Sergey Brin’

De vermeende affaire zou begin december hebben plaatsgevonden. Hoewel Sergey Brin en zijn vrouw Nicole Shanahan destijds al uit elkaar waren, woonden ze nog wel samen. Brin zou vervolgens in januari van dit jaar de echtscheiding van zijn vrouw hebben aangevraagd, enkele weken nadat hij lucht van de affaire zou hebben gekregen. De mede-oprichter van Google haalt ’onoverbrugbare verschillen’ aan als reden voor de scheiding.

Goede vrienden

De miljardairs zijn jarenlang goed bevriend geweest. Naar eigen zeggen heeft Musk regelmatig bij hem gelogeerd bij zijn villa in Silicon Valley. De mede-oprichter van Google schonk Musk zelfs 500.000 dollar toen zijn bedrijf Tesla in financiële problemen verkeerde. In 2015 voorzag de Tesla-oprichter Brin op zijn beurt weer van een van Tesla's eerste volledig elektrische sports-utility voertuigen.

Maar de afgelopen maanden zou de spanning tussen de twee mannen en hoog zijn opgelopen. Zo hoog, dat de de heer Brin zijn financiële adviseurs zou hebben bevolen om zijn persoonlijke investeringen in de bedrijven van de heer Musk te verkopen. Wat de omvang van die investeringen zijn en of er daadwerkelijk verkopen zijn geweest, is vooralsnog onduidelijk.

Seksueel overschrijdend gedrag

De afgelopen tijd heeft Musk vaker onder vuur gelegen. Zo zou de miljardair zich volgens een stewardess van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX schuldig hebben gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag. Musk heeft deze aantijgingen stellig ontkend. Volgens Business Insider zou hij eind vorig jaar twee kinderen hebben gekregen met een vrouwelijke leidinggevende bij een ander bedrijf waar hij mede-oprichter van is: Neuralink.

Terwijl Musk met een geschat vermogen van 240 miljard dollar (235 miljoen euro) momenteel de rijkste persoon ter wereld is, kroont Brin momenteel de achtste plaats wereldwijd met een geschat vermogen van 95 miljard dollar (93 miljoen euro), aldus Bloomberg Billionaires Index.