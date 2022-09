Zeventig jaar Ridderzaal in de huiskamers

Premium Binnenland

Afscheid Queen brengt tot op het bot verdeelde Britten bij elkaar

Met de uitvaart van koningin Elizabeth kwam in Engeland een einde aan een lange periode van rouw. In die periode zijn haar onderdanen in een tot op het bot verdeeld land dichter bij elkaar gekomen. Dat was een rol die Elizabeth in haar lange leven ogenschijnlijk vanzelfsprekend belichaamde.