Queen krijgt eigen postzegels vanwege 50-jarig jubileum

Gitarist Brian May is geraakt door dit gebaar. „Het is moeilijk te omschrijven wat ik voel als ik deze postzegels zie. Vanaf het moment dat we 50 jaar geleden als jonkies begonnen, hebben we keihard gewerkt om een droom na te jagen. Het is soms gek om te beseffen dat we een nationaal instituut zijn geworden.”

Drummer Roger Taylor deelt die sentimenten. „We behoren tot het meubilair nu! Wat een enorme eer, ik ben heel dankbaar.”

Op de zegels zijn de albumhoezen te zien van Queen II (1974), Sheer Heart Attack (1974), A Night At The Opera (1975), News Of The World (1977), The Game (1980), Greatest Hits (1981), The Works (1984) en Innuendo (1991).

Queen is de derde band die vereeuwigd wordt op een postzegel. De Beatles (2007) en Pink Floyd (2016) gingen hen voor.