Jort Kelder: Ik gun iemand anders DWDD-erfenis

Of hij straks dan daadwerkelijk op de buis te zien zal zijn? Volgens Jort zal het niet zo’n vaart lopen. Ondanks zijn deelname aan de pilot eind april, heeft hij ’geen idee wat het wordt, ook mijn eigen rol niet’. „Er wordt heel veel getest en bekeken, ik heb er geen overzicht over.”

Het maakt hem ook niet veel uit, vertelt hij, hij heeft genoeg andere bezigheden. Toch wilde Jort Kelder naar eigen zeggen het verzoek van AvroTros om mee te doen aan de pilot ook weer niet bij voorbaat weigeren. „Maar dagelijks op de buis is sowieso niet mijn droom. Matthijs van Nieuwkerk opvolgen is geen dankbare taak, dat genoegen gun ik graag iemand anders.”

Eerder was Jort Kelder ook in beeld voor de talkshow Op1, maar daar is de keuze uiteindelijk niet op hem gevallen.