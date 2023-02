Boris Becker aanwezig bij vertoning biopic op filmfestival Berlijn

Voordat Boom Boom! The World vs Boris Becker voor het eerst te zien zal zijn, is er ook nog een persconferentie waarbij de oud-tennisser zijn opwachting maakt. De film over Becker is overigens geregisseerd door Alex Gibney.

Eind vorig jaar werd de inmiddels 55-jarige Becker vrijgelaten uit een Britse gevangenis. Hij zat daar een straf uit vanwege faillissementsfraude. Hij had gegevens over zijn vermogen achtergehouden bij een faillissementsaanvraag. Becker had acht maanden uitgezeten van de twee en een half jaar celstraf die hij kreeg opgelegd.

Bono komt in Berlijn iets vertellen over de documentaire Kiss the Future. Die gaat over de steun die zijn Ierse rockband U2 eind vorige eeuw verleende aan de bevolking van Sarajevo tijdens de oorlog in Bosnië.