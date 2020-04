Rens Kroes in verwachting van eerste ’powerfoodie’

Bij een foto waarop ze vol trots haar babybuikje toont, schrijft Rens: „Met zo veel liefde schrijf ik dit bericht. Vandaag ben ik jarig, maar deze dag is nog nooit zo bijzonder geweest. Het is een dag om nooit te vergeten, want ik heb mijn beste verjaardagcadeau (ever!) al vier maanden in mijn buik.”

De kookboekenschrijfster en haar vriend Sid verhuisden in 2017 naar New York en zegt helemaal ’ready’ te zijn om samen dit grote avontuur aan te gaan. „My baby, je bent zo welkom. Jij wilde hier zijn kleine Powerfoodie, je hebt gekozen voor ons. En we gaan ervoor zorgen om je alles te geven wat je nodig hebt. Wij voelen ons de gelukkigste mensen ter wereld!”