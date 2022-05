Kendrick Lamar in oktober naar Ziggo Dome

Ⓒ anp

Kendrick Lamar geeft op 7 oktober een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Amerikaanse rapper kondigde vrijdag zijn The Big Steppers Tour aan. In 2018 was de rapper voor het laatst in Nederland, toen hij met zijn show het festival Lowlands afsloot.