Leontine Borsato redt Anouk uit eenzaam resort Marrakesh

„Ik weet nou niet of ik Leontine Borsato moet zeggen, ik neem aan van wel nog”, begint Anouk, om vervolgens Leontine te bedanken voor haar ingrijpen toen zij ontdekte dat Anouk in haar eentje vastzat op een groot resort. „Leontine heeft me weer in contact gebracht met Willem en Willem is eigenaar hier van het hotel El Fenn. Hij heeft me in een half uur laten ophalen bij het resort en hier naartoe gebracht in het hotel, dat eigenlijk gesloten is voor iedereen, en ook voor mensen die er al zaten. Ik heb een kamer mogen uitkiezen en hij zei: ’Blijf hier maar zolang als nodig is.’ Ik ben helemaal overwhelmed. Echt sprakeloos.”

Het The Voice-jurylid kan er dan ook niet over uit. „Leontine en Willem, onwijs bedankt Superlief. Ik heb goed geslapen, voelde me heel erg veilig. Dus er wordt goed voor me gezorgd.”

Ook bedankt de zangeres voor alle lieve berichtjes die ze kreeg. Op Instagram volgen daarop nog veel meer mensen die Anouk een hart onder de riem steken.

Anouk vertrok vorige week naar Marrakesh en zou daar eigenlijk maar een paar dagen blijven. Het land schrapte afgelopen weekend vanwege het coronavirus echter meerdere vluchten naar Europa voor onbepaalde tijd. De zangeres besloot niet zelf gelijk op het vliegtuig te stappen en ouderen en gezinnen voorrang te geven.