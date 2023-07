Ex Alfred van den Heuvel maakt entree in B&B vol liefde: ’Op zo’n moment wil ik wel meegluren’

Fans van de tv-hit B&B vol liefde mogen zich vrijdag verheugen op een nieuwe deelneemster: de kleurrijke Debbie (63). In Spanje verwelkomt ze de komende weken vrijgezelle heren die wel van haar gecharmeerd zijn. Wie níet direct aan de buis zit gekluisterd, is Debbie’s bekende ex-echtgenoot, acteur Alfred van den Heuvel (70). „Het interesseert me niet wie die mannen zijn.”

Debbie: „Ik vind het spannend om mezelf terug te zien.” Ⓒ RTL