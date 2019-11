Actrices steunen Gabrielle Union na omstreden ontslag

Patricia noemt het afschuwelijk dat Gabrielle mogelijk om die reden is ontslagen. „Ze zou niet moeten worden gestraft voor het zorgen dat op de werkvloer de arbeidswetten worden nagestreefd”, twitterde ze. Ellen is het daarmee eens en roept haar volgers op Twitter op hun mond open te trekken tegen dergelijk onrecht. „Dit is een leermoment. Het is belangrijk. Blanke vrouwen, ik praat tegen jullie. Of je onrecht op basis van ras begrijpt of niet, sta naast je zusters.”

Afgelopen weekend werd bekend dat NBC Gabrielles contract niet had verlengd. Bronnen van de zender vertelden daarna dat ze verschillende keren aan de bel had getrokken over incidenten die zij als racistisch ervoer. Dat ging onder meer over een grap van gastjurylid Jay Leno over Koreanen die hond zouden eten, maar ook over een deelnemer die zich tijdens zijn act steeds omtoverde tot een andere zangeres en bij het imiteren van Beyoncé zijn handen donker had gemaakt. Ook zou de actrice een aantal keer commentaar hebben gekregen op haar kapsel; de kapsels zouden ’te zwart’ zijn bevonden. NBC heeft nog niet gereageerd op de kwestie.

Ook Gabrielle heeft zelf nog niet gereageerd op haar ontslag, maar bedankte haar volgers op Instagram donderdag wel voor alle steun. „Zoveel tranen en zoveel dankbaarheid. Dank jullie wel. Net wanneer je je verloren, stuurloos en alleen voelt, wisten jullie me er weer bovenop te krijgen.”