Ozzy Osbourne voelt zich goed na ingrijpende operatie

Volgens Entertainment Tonight genoot Osbourne zichtbaar van alle aandacht die hij kreeg. Hij vertelde aan iedereen dat het goed met hem ging. Half juni werd hij aan zijn nek geopereerd. Dat was nodig omdat de rocker moeite had met lopen sinds hij in 2003 ten val was gekomen met zijn fiets.

Het was voor het eerst dat Osbourne Comic-Con bezocht. „Het is geweldig”, zei hij over het evenement. „En het is heerlijk om weer zoveel mensen te zien. Dat was het ergste aan de afgelopen drie jaar.” Osbourne had het zwaar tijdens de coronapandemie. Hij moest een tournee uitstellen, de ziekte van Parkinson werd bij hem geconstateerd en hij kreeg corona.

Tijdens Comic-Con werd Osbournes nieuwe single gelanceerd. Degradation Rules is de tweede single van het nieuwe album van de rocker.