Géza Weisz moet deuren nieuw restaurant alweer sluiten

Aan Shownieuws laat de acteur weten het heel jammer te vinden, maar dat hij zich vol wil gaan richten op zijn twee andere restaurants. De zaak is verkocht aan een Italiaanse chef uit Rome.

Géza is voornamelijk bekend van zijn acteerwerk. Zo speelde hij onder andere in de films Alleen maar nette mensen en Het Leven is Vurrukkulluk. Zijn vader is filmregisseur Frans Weisz.