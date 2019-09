Nicki Minaj heeft spijt van ’abrupte afscheidstweet’

„Ik ben nog steeds hier. Nog steeds verliefd op jullie en dat weten jullie. Ik zie nu dat dit een gesprek had moeten zijn op Queen Radio, en dat zal het ook worden”, schrijft de rapper, doelend op de podcast die ze zelf produceert. „Ik beloof dat jullie blij zullen zijn. Geen gasten, gewoon wij die over alles praten. Deze tweet was heel abrupt en ongevoelig, het spijt me.”

De 36-jarige Nicki liet donderdag weten te stoppen met rappen, omdat ze zich wilde focussen op een gezin.

Bekijk ook: Nicki Minaj gaat met PENSIOEN