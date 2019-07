Saudi-Arabië verbreekt jarenlange censuur voor Nicki Minaj

Vorig jaar mochten inwoners voor het eerst in 37 jaar weer naar de bioscoop, en zo nu en dan vonden er ook al bijzondere concerten plaats van onder meer Mariah Carey, Black Eyed Peas en dj Tiësto. Aan dat lijstje wordt nu dus de wulpse Nicki Minaj toegevoegd.

Een opvallende keuze gezien Minaj vooral op seks en drugs rapt en nietsverhullende kleding draagt waarin al haar rondingen duidelijk zichtbaar zijn, terwijl al deze dingen voor de eigen bevolking verboden zijn.

Hoewel deze versoepeling door velen als positief wordt gezien, zorgt het bij velen ook voor verbazing of onbegrip. Zo begrijpen sommigen niet dat de sexy Minaj over een podium mag gaan dartelen, terwijl de eigen bevolking nog altijd bedekt over straat moet. Ook wordt er van schande gesproken dat ze zo dichtbij Mekka mag optreden. Ook is er veel kritiek op dat vrouwenrechten nog altijd beperkt worden in het land en dat de doodstraf geldt voor homoseksualiteit. Ook zou kroonprins Mohammed, de drijvende kracht achter de hervormingen, een rol hebben gespeeld in de moord op journalist Khashoggi.Minaj heeft zelf nog niet gereageerd.