Tina de Bruin: ’Zien of publiek mij accepteert’

Ook in het nieuwe seizoen van Kees & Co is aan familiestrubbelingen én daaropvolgende verzoeningen geen gebrek. Ⓒ foto RTL

Of ze zijn moeder er even buiten kan laten, schreeuwt een getergde Rudi (Tibor Lukács). Zijn vriendin Coosje (Tina de Bruin): „Kees erbuiten laten? Dat is nogal moeilijk als je bij haar in huis woont en zij zich óveral mee bemoeit.” De eerste stap op de set van Kees & Co leert al dat er ook in het nieuwe seizoen van de remake aan familiestrubbelingen én daaropvolgende verzoeningen geen gebrek is.