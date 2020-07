Op mensenjacht in ’Bacurau’

In het droge, door de zon doorstoofde Bacurau is meer onheilspellends aan de hand, ontdekt Teresa (Barbara Colen). Zij is net in haar geboortedorp teruggekeerd om haar grootmoeder te begraven en wordt als een verloren schaap ontvangen, hoewel overal gebrek aan is. Vooral aan water, waarvan de afvoer is afgesneden door de corrupte burgemeester, als pressiemiddel voor zijn herverkiezing.

De tankwagen met drinkwater wordt beschoten. ’s Nachts draven de paarden van een nabijgelegen haciënda door het dorp. Een bewoner signaleert een drone die oogt als een klassieke vliegende schotel. Intussen zien we hoe een buitenlandse gids (Udo Kier) een clubje zwaarbewapende Westerlingen aanvoert die Bacurau tot hun jachtterrein hebben gebombardeerd. En de bewoners tot prooi.

Kleber Mendonça Filho (Aquarius) deelt dit keer de regisseurscredit met Juliano Dornelles, die ook verantwoordelijk is voor het production design. Samen schetsen zij een dystopische toekomst die niet heel ver weg lijkt en kiezen daarbij voor een nogal trage spanningsopbouw. Zo brengen zij gestaag de sociale samenhang in beeld die deze arme gemeenschap tot een taaie tegenstander maakt.

De weerstand van de dorpelingen heeft historische wortels, blijkt in deze vervreemdende filmtrip vol fascinerende details. Waarbij de makers ook knipogen naar de corruptie en sociale ongelijkheid in het Brazilië van nu én naar de macht van het grote geld onder president Bolsonaro. Het resultaat is fascinerend.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)