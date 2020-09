’Paay voelt zich altijd op haar gemak bij mij!’

Govert de Roos, al meer dan vijftig jaar in het vak en hier voor de foto die hij maakte van Sylvia Millecam, exposeert dit weekend zijn mooiste werk.

Vijftig jaar geleden maakte hij dé foto’s van JOHN LENNON en YOKO ONO in het Amsterdamse Hilton Hotel, beelden die vandaag de dag nog altijd wereldwijd worden gepubliceerd. Voor de toen vijftienjarige (!) GOVERT DE ROOS betekende die reportage het begin van een glansrijke carrière waarin hij vele nationale en internationale sterren voor de lens kreeg. Dat is vanaf vrijdag allemaal nog eens te zien, want de meesterfotograaf exposeert in zijn eigen studio…