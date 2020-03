Ⓒ RTL

In een klap is hij beroemd in Nederland: Björn de Vries (23). Hij werd ontdekt dankzij filmpjes van nog geen vijftien seconden op de app TikTok en is nu de alom bejubelde Martien Meiland-imitator in De TV Kantine. „Zijn hoge gil was lastig onder de knie te krijgen.”