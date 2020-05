Bill Clinton schrijft opnieuw boek met thrillerauteur Patterson

De titel wordt 'The President’s Daughter'. Het boek wordt uitgegeven door Hachette en ligt volgens de media in juni 2021 in de winkels.

Het nu 73-jarige duo bundelde in 2018 al eens de krachten, wat resulteerde in 'The president is missing'. Er gingen ruimen 3,2 miljoen exemplaren over de toonbank, onder meer in een Nederlandse vertaling. Volgens Clinton zullen de lezers aan deze tweede thriller evenveel plezier beleven als aan hun debuut.