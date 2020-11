’Oranjes hebben kerstvakantie naar Argentinië geannuleerd’

Volgens RTL Boulevard hebben ze hun plannen om af te reizen naar Argentinië afgeblazen om eenzelfde debacle te voorkomen nu de minister-president de Nederlanders heeft opgeroepen om tot half januari niet naar het buitenland te gaan. In plaats van een kerst in Zuid-Amerika, zullen zij volgens het entertainmentprogramma tijdens de kerstvakantie verblijven in kasteel Het Oude Loo bij Apeldoorn.

Onlangs zorgde de herfstvakantie van koning Willem-Alexander en zijn gezin voor consternatie, omdat het kabinet de oproep deed om zoveel mogelijk thuis te blijven. Hoewel het deel van Griekenland - waar de Oranjes een huis hebben - op dat moment op code geel stond, werd er verbolgen gereageerd op het reisje. Hierna besloot de koning om terug te keren en bood hij later samen met Máxima excuses aan in een video. Daarin zei Willem-Alexander onder andere: „Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben.” Ook gaf hij aan tot het besluit zijn gekomen om terug te keren ’vanuit het besef dat ze niet hadden moeten gaan’.