Douwe Bob lanceert op Valentijnsdag zesde album

Douwe Bob lanceerde half juni zijn eerste nieuwe single in enige tijd, This world is our home. De zanger besloot zich na de geboorte van zijn zoon Elias in de zomer van 2022 te focussen op het vaderschap.

De zesde plaat van Douwe Bob wordt zijn eerste album bij het platenlabel V2, waar hij recent naar overstapte. Eerder zat de zanger bij Universal. „Ik geloof in frisse wind”, zei Douwe Bob tegen interviewer Ramin Rezai. „Soms is de koek gewoon op. Als je voelt dat dat vuur niet meer zo hard brandt, dan moet je soms gewoon een nieuw vuurtje stoken.”

V2 is volgens Douwe Bob „een kleiner label, niet zo’n grote machine. Het gaat wat minder traag, je kent alle mensen die er werken.” Op de plaat zullen weer geen Nederlandstalige nummers staan, voegde de zanger er nog aan toe.