Premium Het beste van De Telegraaf

Geheugenverlies Musicaldebuut voor filmacteur Coen Bril in ’Before after’

Door Colette Boegman Kopieer naar clipboard

Coen Bril en Desi van Doeveren als Ben en Ami. Ⓒ Foto Anniek with a Camera

Hij had in films gespeeld en in toneelstukken gestaan, maar de rol van Ben in de intieme productie Before after is de eerste musicalrol voor Coen Bril (25). „Eigenlijk had ik niet eerder een musicalambitie”, geeft de acteur toe.