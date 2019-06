Recensie ’Booksmart’ ✭✭✭✩

In 2007 waren het Jonah Hill en Michael Cera in Superbad, nu zijn het Kaitlyn Dever en Beanie Feldstein in Booksmart: twee buitenbeentjes die zich vlak voor de diploma-uitreiking realiseren dat ze niet alles uit hun middelbare schooltijd hebben gehaald. Al dat plezier moet in één nacht worden goedgemaakt. Met alle gevolgen van dien.