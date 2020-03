Prinses Eugenie doet boodschappen voor medewerkers in de zorg

In de pakketten zitten etenswaren, verzorgingsproducten en schoonmaakproducten. De prinses en haar man brachten twee keer een lading naar een ziekenhuis in Londen. Het koppel is nog aan het plannen wanneer ze pakketten afleveren bij andere ziekenhuizen.

Eugenie, die deze week dertig kaarsjes mocht uitblazen, werkt ook samen met het chocolademerk Love Cocoa. Voor elk product dat wordt gekocht, doneren zij chocolade aan ziekenhuizen. Eugenie heeft al eerder opgeroepen om het zorgpersoneel te helpen tijdens de coronacrisis. De prinses vroeg ook al aan haar volgers om voor alle zorgmedewerkers te klappen.