Burgemeester kreeg boze telefoontjes na ’afkappen’ concert Rod Stewart: ’Belachelijk’

Stewart zou „van het podium zijn gestormd” toen de stroom uitviel voor zijn toegift bij het nummer Sailing. Zijn fans zijn daarom boos op de burgemeester. „Ik begon telefoontjes te krijgen, talloze mensen belden op”, vertelde hij aan de lokale krant Plymouth Live. „Ik ben zelfs beledigd in mijn plaatselijke winkel.”

Shayer is geschokt. „Om te zeggen dat ik Rod Stewart heb laten stoppen met het zingen van wat een van mijn favoriete liedjes is, op Armed Forces Day, is belachelijk. Ik ben razend.” De vader van Shayer had zelfs regels uit het nummer Sailing op zijn grafsteen staan. „Dus hoe zou ik zoiets belangrijks kunnen stoppen als Rod dat nummer zingt?” Een woordvoerder van de gemeenteraad van Plymouth ontkent dat de burgemeester het concert heeft afgebroken. „Elke bewering dat de burgemeester de artiest gevraagd heeft te stoppen, is niet waar. De burgemeester was niet bij het concert.”

Het incident was op dezelfde dag als dat van Lana Del Ray op Glastonbury. Dat concert werd om middernacht stopgezet. Del Ray was het podium een half uur te laat betreden, waardoor het optreden uitliep.