Marc-Marie Huijbregts: ’Er is geen haat en nijd tussen mij en Aaf’

Huijbregts en Brandt Corstius maakten vorige zaterdag bekend te stoppen met hun podcast Marc-Marie & Aaf vinden iets, waar zij samen in 2022 nog een Podcast Award voor wonnen. Tegelijkertijd maakten zij bekend dat Huijbregts doorging met Hoes en Brandt Corstius een nieuwe podcast met Lies Visschedijk zou starten.

Via sociale media volgden teleurgestelde reacties van fans van het programma. „Wij hadden dat natuurlijk helemaal verkeerd ingeschat”, zegt Huijbregts daarover in de aflevering van zaterdag. „Wij zijn hier natuurlijk weken mee bezig. Op een gegeven moment wilde de één niet meer en toen wilde de ander niet meer en toen wilden we allebei niet meer. (...) Achteraf gezien hadden we het misschien anders kunnen doen, ik weet niet hoe we het beter hadden kunnen doen.”

Afwisselende presentatie

Dan vertelt Huijbregts dat het oorspronkelijke idee was dat hij en Hoes en Brandt Corstius en Visschedijk afwisselend de podcast zouden presenteren. „Toen waren we daar weken over aan het praten en toen zei Aaf: ’Nee ik wil eigenlijk iets anders gaan doen.’ Toen dacht ik: dan kunnen wij gewoon elke week deze podcast doen, als Aaf wat anders gaat doen.”

Het besluit om uit elkaar te gaan was voor Huijbregts en Brandt Corstius „natuurlijk niet makkelijk”, aldus de cabaretier. „Aaf en ik hebben het zo goed mogelijk proberen te doen. Er is helemaal geen haat en nijd. Ik wens iedereen het allerbeste en wij proberen gewoon een leuke podcast te maken. Wij wensen Aaf en Lies heel veel plezier, daar kijk ik ook naar uit.”