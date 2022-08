Duncan Laurence al lange tijd zonder paniekaanvallen

Duncan vertelt in het gesprek openhartig over de tijd dat hij voortdurend in de stress schoot. „De eerste keer dat dat gebeurde was tijdens de alternatieve versie van het songfestival in 2020. (...) Iemand bij de regie had toen de fout gemaakt door vlak voordat ik opging te zeggen: 80 miljoen mensen kijken nu naar je. En ik schoot echt volledig in de paniek.”

Het was de eerste paniekaanval die de songfestivalwinnaar ooit had. „Ik dacht dat ik dood ging, letterlijk. Zo’n angstaanval voelt echt zo. Ik had er nooit last van, maar sinds ik op dat moment getriggerd werd heb ik er een aantal gehad.”

Ontkennen

Door de coronacrisis kwam Duncan er ook niet snel vanaf. „Het was een lastige periode om het een plekje te geven omdat ik ook geen oefening had om eroverheen te komen. Ik kon niet door. Ik moest thuiszitten. We wisten niet wat er morgen zou gebeuren. Dat wekte alleen maar paniek op, want: hoe lang moet ik hier doorheen? Hoelang gaat het duren voordat ik weer naar buiten kan en weer kan optreden?”

Inmiddels heeft Duncan het zo goed als afgesloten. Met allerlei oefeningen en tools weet hij het nu te onderdrukken. „Daar vertrouw ik nu op en daardoor is het er vaak niet meer. Je moet het ook niet ontkennen. Ontkennen maakt het alleen maar erger.”

„Ik heb geen paniekaanvallen meer gehad sinds december verleden jaar. Dat is al een lange tijd”, zegt Laurence trots. „Ik ben al lang weer chill en oké.”