Koning Felipe spreekt zich voor het eerst uit over Juan Carlos

De Spaanse koning sprak tijdens een speciale herdenking. In zijn speech verwees Felipe voor het eerst in het openbaar naar Juan Carlos, sinds zijn vader in augustus naar Abu-Dhabi is uitgeweken. Felipe gaf zijn speech in het parlementsgebouw, precies op de plek waar de couppoging plaatsvond.

Felipe was zelf dertien toen de poging plaatsvond en omschreef de gebeurtenis als een historisch moment, waarin hij de „onmeetbare waarde van vrijheid voor het Spaanse volk” inzag. Bovendien prees hij de vastberadenheid van zijn vader. „Koning Juan Carlos nam zijn verantwoordelijkheid als staatshoofd op zich en zette zich in alle nodige maatregelen te treffen”, stelde Felipe.

Op 23 februari 1981 bestormde de Guardia Civil onder leiding van Antonio Tejero het parlementsgebouw, waar gestemd werd over de aanwijzing van Leopoldo Calvo-Sotelo als nieuwe premier. Tejero wilde een einde maken aan het democratiseringsproces dat na het overlijden van dictator Francisco Franco in 1975 langzaam maar zeker was begonnen. Juan Carlos verscheen enkele uren na de bestorming van het parlement op televisie en gaf de militairen bevel terug te keren naar de kazernes.

Door dat optreden werd Juan Carlos als overwinnaar van het democratisch proces gezien, aldus historici. Die herinnerden daar ook de afgelopen jaren aan toen Juan Carlos steeds meer werd verguisd vanwege zijn schimmige financiële handel en wandel. Juan Carlos was niet uitgenodigd voor de herdenking van een van zijn belangrijkste wapenfeiten uit zijn in 2014 beëindigde koningschap.