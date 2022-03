Meer dan 106 miljoen euro opgehaald voor Oekraïne: ’Prachtig’

Vanaf 06.00 uur ’s ochtends konden kijkers en luisteraars inschakelen voor een reeks live-uitzendingen rondom Oekraïne. Overdag stond de samenwerking tussen verschillende radiozenders centraal, die onder de naam Radio555 gelijktijdig een uitzending van 15 uur verzorgden. Zo schoven oud-collega’s Mattie Valk en Wietze de Jager hun jarenlange ruzie even opzij voor een nieuwe uitzending. ’s Avonds sloegen ook televisiezenders de handen ineen. Davina Michelle opende met een lied dat ze voor de vluchtelingen schreef. Rob Kemps en Chantal Janzen presenteerden vervolgens een avondvullend programma, met Eva Jinek en Jeroen Pauw als talkshowhosts.

Ⓒ ANP/ HH

Verbondenheid

,,Er heerst hier een ontzettend gevoel van verbondenheid”, merkte Patrick Martens ’s ochtends in Koffietijd al op vanuit Hilversum. Woorden die nog vaak herhaald zouden worden. Gedurende de dag buitelden mensen uit alle hoeken over elkaar heen om steun te betuigen aan de Oekraïners. Naast de vele verzoekjes voor platen als Where is the love en Heal the world, die steeds gepaard gingen met een donatie, grepen ook BN’ers en masse de gelegenheid om te laten zien dat ze begaan zijn met de oorlogsvluchtelingen. Soms op een snijdend urgente manier (Eva Jinek deelde een foto van een vermoord gezin), soms luchtig (Wendy van Dijk ging met kinderen op pad om lege flessen in te zamelen).

Zoals gewoonlijk blijkt een grote landelijke actie ook altijd een gelegenheid voor ondernemers om zich van hun beste kant te laten zien. Zo verkocht Robèrt van Beckhoven speciale gebakjes en ontwierp Victoria Koblenko een vredeskettinkje. Er was een tattooshop die ’s avonds kwam vertellen over de vredesduiven die ze hadden getatoeëerd, en waar ze geld mee hadden opgehaald. Op de radio hield het offensief aan goedheid ook stevig stand. Zelfs tijdens de reclameblokken, waar bedrijven handige haakjes vonden om niet buiten de boot te vallen. Denk aan een matrassenfabrikant die zachte bedden aan vluchtelingen beloofde en een boekenketen die liet weten het oorlogshoofdstuk snel weer te willen afsluiten.

Ⓒ ANP/ HH

Met actie nummer 48 in een tijdsbestek van 38 jaar, hebben de Samenwerkende Hulporganisaties al een aardige geschiedenis aan donaties achter zich liggen. Een succes is dat niet elke keer geweest. In 2013 bleef het bedrag voor slachtoffers in Syrië bijvoorbeeld steken op een kleine 5000 euro, terwijl er later dat jaar een ruime 36 miljoen opgehaald werd naar aanleiding van de destructie van tyfoon Haiyan op de Filipijnen. Grootschalige natuurrampen lijken sowieso het gulste in mensen naar boven te halen. De beruchte tsunami van 2004 (208 miljoen) en de verwoestende aardbeving in Haïti in 2010 (111 miljoen) haalden met afstand de hoogste opbrengsten ooit binnen.

Urgent

Dat de verschrikkingen in Oekraïne de afgelopen weken volop in het nieuws zijn geweest, zal ongetwijfeld bij hebben gedragen aan de totaalopbrengst. Hoe urgenter een ramp, hoe hoger de opbrengst. Voor een oorlog haalde Giro555, dat zich eerder ook inzette voor hulp aan Rwanda en Kosovo, nog nooit zoveel geld op als nu.

Ⓒ ANP/ HH

Tijdens het rondje dat Britt Dekker deed onder BN’ers die in de studio de telefoon opnamen om donaties aan te nemen, werd er door de presentatrice nog een harde sneer uitgedeeld. „Goeie voor Sywert: 9 miljoen op Giro555.” PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen die tegenover haar zat achter een telefoon: „Zo is het.”

Op sociale media leek er zich soms een hele andere werkelijkheid af te spelen terwijl de hartverscheurende verhalen op tv voorbijkwamen. Onder de hashtag #giro555 ging het lang niet altijd over Oekraïne. Geld zou beter aan urgente zaken in eigen land besteed kunnen worden, klonk het soms. Ook waren er kanttekeningen over het gemis aan dezelfde inzet voor andere vluchtelingen of bijvoorbeeld de Nederlandse tolken in Afghanistan. Maar de grote massa ging toch echt voor de saamhorigheid. Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, en presentatrice Chantal Janzen waren eind van de avond zichtbaar verrast door het gigantische bedrag dat bleek te zijn opgehaald. „Prachtig”, riep Janzen. Want of er nou één of duizend euro werd gedoneerd: alle beetjes helpen. Die boodschap galmde vandaag in iedere uitzending van de actie door.