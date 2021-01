Pamela Anderson trouwt voor vijfde keer... nu met mysterieuze bodyguard

Het koppel hield de bruiloft vrij sober. Er waren geen vrienden of familie aanwezig, maar naar eigen zeggen wordt het hen erg gegund. Zelf droeg ze een witte bruidsjurk, met een lange sluier die in de modder belandde en droeg ze onder de jurk regenlaarzen van Hunter.

„Ik ben getrouwd op de grond die ik 25 jaar geleden van mijn grootouders heb gekocht. Dit is de plek waar mijn ouders zijn getrouwd en ze zijn nog steeds samen. Het voelt alsof de cirkel nu rond is”, aldus Pamela. Op de vraag of het stel nog plannen heeft voor een huwelijksreis wanneer de coronamaatregelen versoepelen, antwoordt ze: „Elke dag is als een huwelijksreis met hem.”

Over haar kersverse man, Dan, is weinig bekend. De tortelduifjes ontmoetten elkaar tijdens het begin van de eerste lockdown op Vancouver Island, waar ze beiden woonden. Hij blijft als bodyguard logischerwijs het liefst uit beeld, al is hij wél te zien op de exclusieve foto’s die Daily Mail deelt. Ook is er geen spoor van de beste man te bekennen op sociale media.

Flitshuwelijk

Het was niet haar eerste bruiloft in 2020. Zo gaf de Baywatch-ster in februari nog haar ja-woord aan de toen 74-jarige filmproducent Jon Peters, al zag ze na twaalf dagen alweer van dat huwelijk af. Ze zei daar destijds over: „Het leven is een reis en liefde een proces. Met die universele waarheid in gedachten hebben we besloten om het verkrijgen van een huwelijkscertificaat niet langer door te zetten”, valt te lezen in het statement. Een insider claimde tegenover The Hollywood Reporter dat het stel het papierwerk voor het regelen van een huwelijkscertificaat - een soort rechtsgeldig bewijs van het huwelijk - nog niet in gang had gezet en het huwelijk daarom nog niet officieel was.

Pamela is eerder al getrouwd geweest met Tommy Lee, Kid Rock en Rick Salomon, met wie ze twee keer trouwde.