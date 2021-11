Eddy Zoëy: ’Nieuwe talkshow is verre van Jerry Springer’

In Dit Is Mijn Keus, dat vanaf maandagavond te zien is bij RTL 5, komen mensen aan het woord die ’anders’ zijn dan de gemiddelde mens en afwijken van de norm. Zo wordt in de eerste aflevering gesproken met fetisjisten. Zoëy loopt door het publiek dat ook vragen mag stellen. „Ik wilde heel graag een talkshow maken waarbij je niet met je gasten aan tafel zit. Ik vind dat een boeiende opzet, het houdt het actief en spontaan.”

Die spontaniteit ontbreekt volgens Zoëy bij dagelijkse talkshows. „Die zijn van tevoren al helemaal uitgetekend. De presentatoren hebben een kaartje en stellen de vragen die daarop staan. Er is weinig ruimte voor spontaniteit.” Zelf ziet de presentator zich dan ook niet snel achter een talkshowtafel plaatsnemen. „Ik houd juist van dat spontane.”

Fijne gesprekken

De vragen die het publiek van Dit Is Mijn Keus stelt aan de gasten komen ook spontaan. Volgens Zoëy ging dat in alle afleveringen goed en werden de gasten, onder wie ook harddrugsgebruikers, sekswerkers en mensen met ’ongewone’ relaties, met respect behandeld. „Eigenlijk zeiden alle mensen die op het podium zaten na afloop dat ze het hele fijne gesprekken vonden.”

De presentator hoopt dat kijkers na het zien van het programma misschien minder vooroordelen hebben. „Of dat ze na het zien van de aflevering over drugs bijvoorbeeld met hun kinderen een gesprek over drugs voeren. Dat zou mooi zijn. Maar het is natuurlijk ook televisie waar je prettig naar kan kijken. Het blijft entertainment.”

Met Dit Is Mijn Keus, Ranking The Stars en RTL Boulevard hoeft Zoëy niet te klagen over een gebrek aan werk. „Het is druk, maar allemaal heel erg leuk. Ik ben heel blij dat ik de kans krijg om zulke uiteenlopende dingen te doen.”