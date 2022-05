Gijs de Lange sprak over naderend einde in podcast Peptalk

„Voor deze opname wist hij al dat hij niet lang meer te leven had, maar toch wilde hij onze afspraak door laten gaan”, zegt Schoneveld in de introductie van de nieuwste aflevering van zijn podcastserie Peptalk. „Ik breng de aflevering eerder uit omdat het een ode is aan wie hij was. Ik ben ontzettend blij met deze aflevering en dankbaar dat ik heb kunnen praten met mijn hele goede vriend.”

In de aflevering vertelt de deze week na een kort ziekbed op 65-jarige leeftijd overleden De Lange dat hij leed aan longfibrose, een zeldzame longziekte. Hij vertelt onder meer dat het niet te genezen is en dat hij er kortademig van is geworden.

De Lange vertelt in het gesprek onder meer dat hij zich eigenlijk nu pas bewust is geworden van zijn eindigheid. „Ik heb altijd gedacht: ik ben me bewust van mijn sterfelijkheid, maar nu puntje bij paaltje komt is het wel anders. Het heeft meer urgentie gekregen”, stelt De Lange, die ook zegt sinds zijn diagnose veel intenser te leven dan voorheen. „Ik kan genieten van een meeuw die voorbij vliegt, van kleine dingen.”

Onderwerpen die verder aan bod komen zijn het zenboeddhisme dat De Lange aanhangt, lessen die Schoneveld gedurende de 14-jarige vriendschap van De Lange heeft geleerd en het leven ’in het nu’.