Teylers Museum toont op ’Vogelpracht’ een van duurste boeken ter wereld

De roze flamingo en witte pelikaan behoren tot de populairste bladen van Audubon. Ⓒ Foto Teylers Museum

John James Audubon (1785-1851) was niet alleen een enthousiaste vogelaar en talentvol tekenaar, hij was ook een avonturier en fantast. De man beweerde een nieuwe soort zeearend ontdekt te hebben, die hij bird of Washington noemde. Met die leugen - om bestwil - blufte hij zich de Britse academische wereld in. Alleen zo lukte het hem zijn meesterwerk te publiceren: Birds of America, nu te zien op de familietentoonstelling Vogelpracht in Teylers Museum.