William en Catherine zetten ’geheime wapen’ Harry en Meghan in

David Watkins wordt gezien als degene die verantwoordelijk was voor het succes van het Instagramkanaal van Harry en Meghan. Nadat dat vorig jaar rond deze tijd gelanceerd werd, telt dat account nu maar liefst 11,3 miljoen volgers. Hij gold als ’het geheime wapen’ van de Sussexes. Toch was het begin januari gedaan met de loopbaan van Watkins onder hun dienst.

Hij is een van de vijftien personeelsleden die ontslagen werd nadat Harry en Meghan hun vertrek naar Noord-Amerika aankondigden. Best een klap voor de jonge David, want hij had immers een uitstekende positie bij het modelabel Burberry opgegeven om voor de toenmalige royals te komen werken.

Maar nu kan hij zich verheugen in een positie met nog meer aanzien: hij komt in het team van troonopvolger William en zijn vrouw Catherine. In deze functie zou hij zich om alle communicatiekwesties bekommeren.