Ricki Lake stapt voor de derde keer in het huwelijksbootje

„Vrienden, ik ben zo blij om eens een keer goed nieuws te delen! Ik ben verloofd”, schrijft Ricki bij een selfie met Ross. „Dit is Ross. Hij is van mij. Hij is geweldig. Ik hou heel veel van hem”, voegde ze eraan toe. „Ons volgende hoofdstuk wordt zeker goed.”

Ricki was eerder tussen 1994 en 2004 getrouwd met Rob, met wie ze twee kinderen kreeg. Daarna stapte ze in het huwelijksbootje met Christian, maar ook dat huwelijk werd geen succes. Na drie jaar kwam er in 2015 een einde aan.