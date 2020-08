’Andrew 2 dagen alleen met jong meisje op SEKSRANCH Epstein’

Daar zijn ze dan: de pittige onthullingen over prins Andrew uit de rechtbankdocumenten van Ghislaine Maxwell. Toen de rechtbankdocumenten uit 2015 ondanks Ghislaine’s weerstand, werden vrijgegeven, suggereerde de buitenlandse pers al dat Andrew zijn borst kon natmaken. En terecht, zo blijkt nu. Want volgens deze documenten was de schandaalprins twee dagen alleen met een 17- of 18-jarig meisje op de seksranch van Epstein, om daar door haar ’vermaakt’ te worden. Wat dat betekent, legt Virginia Giuffre, want om haar gaat het, in de documenten uit.