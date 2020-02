Freek Vonk, StukTV en Chateau Meiland in race voor Zapp Award

Brugklas, Checkpoint en NOS Jeugdjournaal maken kans in de categorie beste jeugdprogramma. In de categorie beste jeugdpresentator gaat de strijd tussen Buddy Vedder, Freek Vonk en Rachel Rosier. Chateau Meiland, Mindf*ck en The Voice zijn genomineerd voor beste familieprogramma.

Duncan Laurence, Luan Bellinga en Snelle nemen het tegen elkaar op in de categorie beste artiest en de award voor de beste YouTuber gaat naar De Bellinga’s, Familie Lakap of StukTV. Daarnaast worden er nog prijzen uitgereikt in de categorieën beste online serie, beste Instagrammer en beste Nederlandse jeugdfilm.

De uitreiking van de awards is volgende week zaterdag live te zien om 19.25 uur op NPO Zapp.