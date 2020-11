Mean Girls-ster Jonathan Bennett is verloofd

Jaymes had een bijzonder aanzoek gepland, vertelt de 39-jarige Jonathan aan People. De acteur was binnen in hun woning toen zijn zus hem riep dat hij snel naar buiten moest komen.

„Ik zag Jaymes met een bord in zijn hand waarop stond: we hebben ons liedje nooit gevonden, dus die heb ik voor jou geschreven. Toen wist ik dat ik ten huwelijk gevraagd zou worden, want het was hetzelfde soort bord dat hij had gemaakt toen hij voor het eerst tegen me zei dat hij van me hield. Toen huilde ik heel lelijk, lelijker dan iemand ooit heeft gehuild.”

De presentator maakte het nummer samen met een producer. Het liedje was heel persoonlijk voor Jonathan, vertelt Jaymes. „Elk stukje tekst en zelfs de structuur van de melodie was bedacht met in mijn hoofd hoe hij het voor mij zou zingen. Hij zingt op een bepaalde en hele schattige manier dingen voor mij. Ik wilde dat hij zich de meest bijzondere persoon op de wereld voelde in die drie minuten dat hij het nummer voor het eerst hoorde.”